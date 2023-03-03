В Сумгайыте пресечены незаконные строительные работы

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлены факты незаконных строительных работ без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности в поселке Джорат в городе Сумгайыт и в городе Евлах, на улице Видади.

В результате соответствующих мер, принятых Государственной службой пожарного надзора МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы пресечены.