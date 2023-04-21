В Баку задержана подозреваемая в квартирной краже.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники 28-го отделения Ясамальского РУП на основании поступившей информации провели операцию, в результате которой задержали жительницу Абшеронского района, ранее судимую Ф.Тагиеву.

Она подозревается в краже 500 манатов, 2 400 долларов, драгоценностей на сумму 500 манатов и духов, совершенной 18 апреля из квартиры дома, расположенного на территории района.

По данному факту ведется расследование.