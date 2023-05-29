https://news.day.az/society/1568692.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 822 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 461 человек вылечился, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 88.
За последние сутки в стране проведены 687 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 619 511.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре