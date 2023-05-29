В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом, 5 человек вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 822 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 461 человек вылечился, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 88.

За последние сутки в стране проведены 687 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 619 511.