"Когда у народа такая активная и талантливая молодежь, страна имеет блестящие перспективы"

Представляем интервью Day.Az с Теймуром Атаевым, у которого состоялась презентация книги "Чингиз Айтматов и современность. О надеждах и перспективах человечества" в Бишкеке.

- Теймур муаллим, прежде всего, хотели бы поздравить Вас с выходом в свет очередного труда - "Чингиз Айтматов и современность. О надеждах и перспективах человечества", изданного в Бишкеке. В столице братского Кыргызстана прошла презентация Вашей книги. Не могли бы поделиться с читателями, как родилась идея произведения?

- Благодарю за поздравления и за вопрос! Знакомство еще в студенческое время с произведением выдающегося и непревзойденного Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок") оказалось одним из определяющих для моего жизненного пути. В данном труде было заложено столько идей, важнейшей из которых для меня стал аспект исторической памяти. Ч. Айтматов ввел тогда в оборот термин "манкурт", актуальный и в сегодняшние дни. В 2008 г., когда Чингиз Торекулович ушел из жизни, я написал статью памяти великой Личности - через призму своего восприятии этого произведения. Не побоюсь сказать, что заложенные в "Буранном полустанке" идеи сопровождают меня всю жизнь.

А ровно год назад на страницах вашего портала я решил высказаться о другом произведении Ч. Айтматова - "Тавро Кассандры". Дело в том, что в этом романе отражаются те проблемы, которые охватили всю нашу планету на переживаемом этапе.

В июне же нынешнего года мне посчастливилось побывать на Иссык-Куле, где я принял участие в международной конференции. Озеро Иссык-Куль, которое всегда находилось в сердце и душе Ч. Айтматова, произвело на меня неизгладимое впечатление своей особой аурой. И по возвращении я перечитал несколько произведений Чингиз муаллима, после чего решил поделиться с читателями рядом идей о философских воззрениях Мастера посредством статьи. Но родилась книга, научным редактором которой стала доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и социально-правового образования Кыргызского государствнного университета им. И. Арабаева Назира Курбанова.

- Где проходила презентация книги?

- Прежде ответа на прозвучавшее я бы хотел выразить благодарность посольству Кыргызстана в Азербайджане за организационную поддержку моей поездки в Бишкек. Также хотел поблагодарить азербайджанскую компанию "AzVirt" за спонсорскую поддержку в издании книги.

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев не только написал вступительное слово к труду, но и предусмотрел очень насыщенную программу, связанную с презентацией. Причем и он сам в эти дни находился в Кыргызстане.

Презентация прошла в Национальной библиотеке Кыргызской Республики им. А. Осмонова и Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына. Первая презентация была осуществлена под эгидой "Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова", возглавляемого сыном маститого просветителя - интеллектуалом Аскаром Айтматовым. Конечно же, было очень приятно услышать положительное мнение о книге со стороны Аскара Чингизовича и сестры мыслителя - Розы Айтматовой, которая открыла мероприятие. Они очень тепло высказались о моем труде, отметив, что им понравился подход к отражению блестящих идей Ч. Айтматова. Неимоверной честью для меня стало вручение Аскаром Чингизовичем медали Чингиза Айтматова, которой награждают за выдающиеся заслуги в области культуры, науки, литературы и общественной деятельности.

- Теймур муаллим, наверное, нелегко провести в течение двух дней презентацию труда с точки зрения того, чтобы не повторяться. К тому же Вас приглашали и на различные телеканалы.

- Без сомнений, для меня этот момент был важен. Поэтому я принял решение презентацию труда в университете, где проходила встреча со студентами, провести совершенно в ином ключе, нежели в Национальной библиотеке.

В Библиотеке презентация носила, если можно так выразиться, как бы официальный характер, хотя и прошла, что отрадно, в очень неформальной обстановке. Там я в большей степени говорил о собственном восприятии творчества Чингиза Торекуловича, пытаясь продемонстрировать, насколько он современен и как ему удалось в буквальном смысле слова предвидеть происходящее на нашей планете сегодня. Когда он своими произведениями бил в набат, призывая всех нас не подтачивать величественное и гармоничное мироздание, созданное для человечества Всевышним.

Наряду с Розой и Аскаром Айтматовыми, в Национальной Библиотеке выступили депутат кыргызского парламента Арсланбек Малиев, посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов, глава общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан - Азербайджан" Акиф Алафердов (лауреат ордена "Достук"), вице-президенты "Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова" Ассоль Молдокматова и Динара Жумабаева и др. Позволю себе сказать, что гений Ч. Айтматова объединил всех нас в тот день. Были очень теплые выступления.

В университете же я предложил студентам провести совместную беседу о творчестве Ч. Айтматова. После того, как я поделился своим взглядом о том, в каком ключе вижу на сегодня реализацию идей Ч. Айтматова в мировом пространстве, встреча приняла иной характер. Вместе с залом мы беседовали о тех категориях, которые Ч. Айтматов блестяще освещал в своих книгах - о человечности, любви, роли женщины в меняющемся мире, ценностной ориентации, мировоззрении современного поколения и т. д. Время пролетело незаметно.

Мне так понравилась кыргызская молодежь... Креативно и свободно мыслящая, активная, с огромнейшим творческим потенциалом. Мое убеждение - у кыргызского народа великолепные перспективы. По-другому просто-напросто не может быть, когда в стране сформирована такая талантливая, умная и красивая молодежь!

- Какие еще запоминающиеся моменты были во время Вашего нахождения в Бишкеке?

- Безусловно, это посещение дома-музея Чингиза Айтматова и знакомство с его директором - другим сыном мыслителя - Эльдар беем, художником и дизайнером. Его мастерская - в этом же доме. К сожалению, не было времени внимательно ознакомиться с его картинами, но даже беглый взгляд свидетельствует о незаурядном таланте художника.

Вообще знакомство с Аскаром и Эльдаром Айтматовами свидетельствует о том, насколько важны в нашей жизни гены, корни и, в целом, связь поколений. Оба умны, образованы, неимоверно патриотичны! И эстеты, что проявляется одномоментно! Плюс - тонкое чувство юмора.

Непосредственно же дом-музей Ч. Айтматова окунает посетителя в атмосферу жизни великого Человека. Ты проносишься сквозь десятилетия и начинаешь чувствовать Ч. Айтматова во всем блеске и незаурядности, приближаясь к постижению его внутреннего Мира.

В плане Вашего вопроса о запоминающихся моментах хотелось бы отметить, что потрясает культура кыргызского народа. К примеру, в рамках программы пребывания в стране предусматривалось посещение спектакля "Ромео и Джульетта" Кыргызского академического драматического театра в постановке заслуженного деятеля культуры КР Назыма Мендебаирова. Хотя спектакль шел на кыргызском языке, все было доступно и понятно. И не потому, что сюжет общеизвестен, а благодаря блестящей игре молодых актеров, к тому же в сопровождении прекрасных вокальных и танцевальных номеров.

К сожалению, не удалось попасть на юбилейный вечер "Гала-балет", посвященный 85-летию выдающейся балерины, народной артистки КР, лауреата Госпремии СССР Рейны Чокоевой, где выступали, в том числе, учащиеся Бишкекского хореографического училища им. Чолпонбека Базарбаева.

Зато удалось увидеть очень интересный памятник Ч. Базарбаеву, также, как и фигуру Бюбюсары Бейшеналиевой - одной из основательниц национальной балетной школы.

Вообще, памятники - это своего рода визитная карточка Бишкека. Их здесь бессчетное количество, причем сотворенных с изыском, со вкусом. Очень интересен памятник народному артисту СССР, актеру кино и художнику Суйменкулу Чокморову, предстающему в стиле, присущем только ему. Своеобразно и сооружение перед входом в Кыргызский национальный музей изобразительных искусств, сделанное в виде ленты Мёбиуса.

В моем субъективном восприятии особенным является монумент, возведенный в память о погибших во время Аксыйских (2002 год) и апрельских (2010 год) событий. В представленной экспозиции мы видим два камня: белого и черного цветов. Несколько человек отодвигают черный камень, что, безусловно, сигнализирует о победе света над мраком, тем более что белоцветный камень по размеру объемнее. Мастерство архитекторов и скульптора тут проявилось в демонстрации ими нелегкости в достижении победы добра над злом, которая, однако состоится в обязательном порядке (а не об этом ли, кстати, Ч. Айтматов?).

Здесь же мне хотелось бы сказать и об открытом в 2000 году, в память о жертвах сталинских репрессий 1930-х годов, мемориальном комплексе "Ата-Бейит" (в 25 км от Бишкека). Это, конечно же, одно из важнейших мест Кыргызстана. На "Кладбище отцов" (название комплексу дано Ч. Айтматовым), захоронен цвет кыргызской интеллигенции, включая и его отца. В 2008 г. здесь же был похоронен и сам Ч. Айтматов. На территории комплекса также покоятся тела кыргызстанцев, погибших в результате событий 2010 г. Ну а в 2016 г. комплекс включил в себя мемориал "Уркун" - в память об утерявших жизни в ходе национально-освободительного восстания кыргызского народа 1916 года против царизма.

Признаюсь, что нелегко находиться в этом месте.



- Действительно, очень интересно и познавательно! А что еще интересного можете поведать в плане увиденного Вами в Бишкеке?

- Вы красиво сформулировали - интересно и познавательно. Наверняка, предстоящие в нынешнем году Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане и аналогичные дни Азербайджана в Кыргызстане раскроют для наших народов культурные традиции друг друга. Ведь именно культурно-гуманитарные мосты подпитывают любое геополитическое сотрудничество и братские отношения между странами, каковыми являются азербайджано-кыргызские взаимоотношения.

В этом контексте важным моментом мне представляется проведение в Баку осенью сего года Пятого Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова.

Не могу пройти мимо выставки Динары Жумабаевой "Хрустальный мир", позволившей насладиться ее картинами из стекла. Бесподобная техника и отражение внутреннего мира художника!

Отдельно, наверное, можно сказать о бишкекских парках, вместивших в себя величественные, многовековые деревья. Парков много, но каждому из них присущ свой, неповторимый почерк. Возможно, особыми красками выделяется Бульвар Эркиндик, где находится арык, являющийся первым водопроводом Бишкека.

- Присутствовали ли на презентации наши соотечественники, проживающие в Кыргызстане?

- Да, и это было очень приятно. Среди выступивших в Национальной библиотеке, как я уже отмечал, был Акиф Алафердов. О нем хотелось бы сказать отдельной строкой. Когда в сентябре этого года президент Кыргызстана Садыр Жапаров награждал отличившихся граждан страны государственными наградами, причину включения в список Акифа Алафердова он назвал тот факт, что Акиф муаллим "не только трудится в области медицины, но и вносит большой вклад в углубление партнерства двух стран в культурной, экономической, общественной и других сферах. Он, как интернационалист, показал пример толерантности, уважительного отношения к культурным традициям, языку и духовным ценностям этносов Кыргызстана".

Акиф Алафердов как-то высказался в том духе, что "пять поколений азербайджанцев можно уже с полным правом назвать кыргызстанцами. Они здесь родились и выросли, учатся, работают абсолютно во всех сферах - в экономике, здравоохранении, образовании, в правоохранительных органах, культуре и др. Кыргызстан стал для всех нас второй родиной, для которой в силу обстоятельств они сделали больше, чем для исторической". Причиной чего А. Алафердов определил тот факт, что азербайджанцы Кыргызстана являются потомками репрессированных и депортированных азербайджанцев со своей исторической родины. Как подчеркивает Акиф бей, "если и остались живы наши деды и отцы, да и многие из нас, то только благодаря помощи местного населения". "Люди и сами жили бедно, но они понимали, как трудно начинать жить на чужой земле, - продолжает он, - поэтому помогали, как могли - добрым словом, делились куском хлеба. Такое не забывается никогда. Трудолюбивые и миролюбивые азербайджанцы быстро стали своими на кыргызской земле". В таком же ключе А. Алафердов выступил на презентации, естественно, высказавшись и о факте издания книги в Казахстане азербайджанским автором. По его словам, данный ракурс поспособствует укреплению азербайджано-кыргызского взаимопонимания.

К слову, о перспективах азербайджано-кыргызских отношений очень подробно говорил во время презентации книги в университете Кайрат Осмоналиев, в своей ежедневной деятельности прилагающий значимые усилия в достижении этого.

- Спасибо, Теймур муаллим, за интересную беседу! Еще раз поздравляем Вас с выходом новой книги!

- Спасибо Вам за интерес. Желаю дальнейших успехов порталу Day.Аz!