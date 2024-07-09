МЧС о подробностях эвакуации во время крупного пожара в Баку

Как сообщалось ранее, на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом здании по улице Фаига Юсифова Наримановского района Баку. В связи с полученной информацией по вызову были немедленно задействованы силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар в шахте здания удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на квартиры.

В результате пожара вдоль шахты восемнадцатиэтажного жилого здания сгорели электрический кабель, 18 электросчетчиков, 18 электровыключателей и пластиковые двери шахт на этажах.

Во время пожара силами МЧС в рамках мер безопасности были эвакуированы 60 жильцов дома, в том числе 24 ребенка.

Квартиры были защищены от пожара.

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