https://news.day.az/society/1673757.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил июльские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что по графику в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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