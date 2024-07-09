Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил июльские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Отмечается, что по графику в ближайшие дни будут выплачены пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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