В Карабахском университете идет подготовка к новому учебному году

В 2024/2025 учебном году в Карабахском университете планируется обучение 1120 студентов по 27 специальностям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, одной из главных целей является возвращение традиций высшего образования на освобожденные территории.

"Поставленная цель заключается в том, что Карабахский университет должен стать одним из самых современных высших учебных заведений нашей страны. 5 июля Президент Ильхам Алиев посетил наш университет и поинтересовался ходом проводимой работы, дал соответствующие рекомендации и поручения. Мы также получили от главы государства соответствующие поручения относительно работы, которую будем проводить в связи с будущим Карабахского университета", - отметил ректор.

Ш.Байрамов подчеркнул, что Карабахский университет станет самым современным высшим учебным заведением.

"Наш университет будет осуществлять подготовку современных высококвалифицированных кадров, необходимых в первую очередь для социально-экономического развития Азербайджана, а также он станет научно-исследовательским университетом. Это означает, что наш университет внесет свой вклад в развитие Азербайджана на следующем этапе", - сказал он.

Ректор также отметил, что идет подготовка к новому учебному году.

"Как известно, прием студентов в наш университет будет осуществлен впервые. В этом учебном году прием студентов в Карабахский университет будет осуществляться только по государственному заказу. Это означает, что любой молодой человек, который получит звание студента Карабахского университета, будет учиться в университете без какой-либо платы за обучение. Кроме того, мы предусмотрели бесплатное размещение наших студентов и сотрудников в общежитии квартирного типа с самыми современными условиями. Также отмечу, что всем студентам, которые будут приняты в университет, будут переданы ноутбуки", - сказал Ш.Байрамов.

Обращаясь к абитуриентам, ректор сказал, чтобы они отмечали Карабахский университет в первом ряду при выборе специальности, ведь у них есть шанс стать первыми студентами этого вуза.

"Такой шанс нельзя упускать. Они получат шанс стать первыми студентами, и в дальнейшем выпускниками Карабахского университета. Мы уверены, что студенты, которые выберут нас, будут играть активную роль в развитии университета и приглашаем абитуриентов стать студентами Карабахского университета. Мы начали этот путь с намерением построить Карабахский университет вместе с ними", - добавил он.

Ш.Байрамов добавил, что в следующем учебном году прием суббакалавров и перевод студентов в Карабахский университет не планируются.

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