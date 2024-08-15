Новые цены на Интернет в Азербайджане

С сегодняшнего дня в Азербайджане внесены изменения в скорость и сумму оплаты по тарифам широкополосного интернета.

Как сообщает в четверг Day.Az, скорости, предлагаемые по тарифам GPON (Gigabit Passive Optical Network - гигабитная пассивная оптическая сеть), увеличены в 2,5 раза (скорость интернета с 40 Мбит/с до 100 Мбит/с, с 60 Мбит/с до 150 Мбит/с и со 100 Мбит/с до 250 Мбит/с).

На новых скоростных тарифах минимальная скорость для абонентов начинается от 100 Мбит/с, а сумма оплаты за каждый Мбит/с снижена с 0.45 AZN до 0.25 манатов.

Так, абонентам предлагается цена 25 манатов за 100 Мбит/с, 30 манатов за 150 Мбит/с, 36 манатов за 250 Мбит/с.

Отметим, что Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана начато исследование по признакам нарушения требований Кодекса конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в интернет.

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