Сбой в работе бакинского метро

На станции метро "Низами" произошел технический сбой, который привел к остановке движения поездов на линии "Низами" - "Дарнагюль".

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с технической неисправностью на станции метро "Низами" в Баку пассажиры были высажены, и поезд был отправлен на электрическое депо "Нариманов".

"На остальных участках интервал между поездами был нормализован. На линию немедленно был отправлен резервный состав", - говорится в сообщении.

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