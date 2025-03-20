В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах

21 марта на территории Азербайджана ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на видимость на автодорогах страны.

Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Национальной службой гидрометеорологии, из-за осадков и нестабильной погоды видимость на некоторых дорогах уменьшится до 300-800 метров.