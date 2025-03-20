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В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

21 марта на территории Азербайджана ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на видимость на автодорогах страны. Как передает Day.Az, по информации, предоставленной Национальной службой гидрометеорологии, из-за осадков и нестабильной погоды видимость на некоторых дорогах уменьшится до 300-800 метров.