https://news.day.az/society/1738970.html Пожар в частном доме в Баку, есть пострадавший В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в частном доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента 1 человек получил ожоги.
Пожар в частном доме в Баку, есть пострадавший
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в частном доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента 1 человек получил ожоги.
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