https://news.day.az/society/1738970.html

Пожар в частном доме в Баку, есть пострадавший

В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в частном доме. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента 1 человек получил ожоги.