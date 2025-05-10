Какая будет погода в последний день недели?

11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем время сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью будет 16-19° тепла, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы на 756 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 45-55%.

Как сообщает АПА, в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Днем, начиная с северных и западных районов, в некоторых местах ожидаются осадки, грозы, в отдельных местах ливни, град, в высокогорных районах возможен мокрый снег. В некоторых местах будет туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 26-31° тепла, ночью в горах 5-10° тепла, днем 15-20 ° тепла.