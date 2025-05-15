Халатность врачей привела к гибели 13-летней девочки в Евлахе

Завершено расследование уголовного дела по факту смерти 13-летней Нармины Кязымовой, которая скончалась 13 августа прошлого года в результате хирургического вмешательства в Евлахской центральной районной больнице.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в смерти девочки виновны врач-травматолог-ортопед Бахтияр Мустафаев и врач-анестезиолог-реаниматолог Кенюль Садыгова, которые халатно отнеслись к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Кроме того, имеются обоснованные подозрения в том, что Кенюль Садыгова внесла заведомо ложные сведения в официальные документы, совершив тем самым служебный подлог.

На основании собранных доказательств Мустафаеву предъявлено обвинение по статье 314.2 УК Азербайджана (халатность, повлекшая смерть по неосторожности), а Садыговой - по статьям 313 (служебный подлог) и 314.2.

Дело направлено в районный суд для рассмотрения.