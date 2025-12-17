Какой будет погода в Баку 18 декабря?

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 декабря ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ожидается юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3...+6°, днем +7...+11°. Атмосферное давление будет около 774 мм рт. ст., относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков. При этом ночью и утром в некоторых горных районах возможны слабые осадки и снег. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью +1...+3°, днем +7...+12°, в горах ночью -7...-10°, днем -2...+3°. Ночью и утром в отдельных горных районах возможны обледенения на дорогах.

