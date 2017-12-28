В Баку закроется на ремонт еще одна станция метро
В 2018 году станция метро "Хатаи" ЗАО "Бакинский метрополитен" закроется на ремонт.
Как передает Day.Az, об этом Report сообщил начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью бакинского метрополитена Насими Пашаев.
Он напомнил, что станция "Хатаи" была сдана в эксплуатацию в 1968 году: "Эскалаторы на станции также были установлены в 1968 году. В будущем году истекает 50-летний срок эксплуатации эскалаторов. Мы планируем в 2018 году закрыть станцию "Хатаи" на ремонт".
Н.Пашаев отметил, что сейчас ремонтные работы продолжаются на станции "Сахиль": "С большой долей вероятности, станция "Сахиль" будет сдана в пользование летом, после чего можно будет закрыть на ремонт станцию "Хатаи".
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