«Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал» в матче Международного кубка чемпионов - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" победил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Майами (США) на стадионе "Хард Рок" и завершилась победой манкунианского клуба со счётом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.



Все голы были забиты в первом тайме. К 27-й минуте подопечные Жозе Моуринью выигрывали со счётом 2:0 благодаря результативным ударам в исполнении чилийского нападающего Алексиса Санчеса и испанского полузащитника Андера Эрреры. На третьей добавленной минуте "сливочным" удалось сократить отставание в счёте благодаря французским игрокам - Бернару Франсуа и Кариму Бензема, первый отдал передачу, а второй отправил снаряд в сетку ворот. Однако на большее футболистов испанского клуба не хватило.

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