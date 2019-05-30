Клуб "Челси" опубликовал в твиттере видео из раздевалки после победы в Лиге Европы 2018/19 в матче с "Арсеналом". На видео футболисты лондонского клуба радуются победе и делают совместную фотографию.

На Бакинском олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В интереснейшем "английском" поединке встретились две лондонские команды - "Челси" и "Арсенал".

Матч завершился победой "синих" с крупным счетом - 4:1. Счет в матче на 49-ой минуте открыл французский форвард "Челси" Оливье Жиру. Второй гол команды Маурицио Сарри на 60-ой минуте забил Педро, спустя пять минут Эден Азар реализовал пенальти, назначенный в ворота "Арсенала".

На 69-ой минуте матча Ивоби подарил болельщикам "Арсенала" надежду, однако бельгийский нападающий "Челси" Азар спустя три минуты поставил все точки над "i".

Таким образом, "Челси" во второй раз победил в финале Лиги Европы УЕФА. Первую победу команда одержала в амстердамском финале сезона 2012-2013.

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