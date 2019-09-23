В Сети распространились фотографии дома непобежденного чемпиона UFC в легком весе российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.



Как передает Day.Az со ссылкой на nedvijdom.ru, основное место жительства бойца - город Махачкала в родном Дагестане. Здесь, по словам тренера Хабиба - его отца Абдулманапа, они живут в многоэтажке - отец на втором, а сын - на седьмом этаже. Школьники приходят фотографироваться сюда каждый день.



Кироваул - так называется родное село Хабиба. Здесь прошло его детство, здесь он и живет по сей день. когда приезжает сюда. Дом ничем не отличается от других, простой и ничем не примечательный. За скромность бойца очень здесь уважают.



В селе есть улица Нурмагомедова, но названа она не в честь Хабиба, а в честь его родственника с аналогичной фамилией, который получил титул чемпиона по самбо в 90-е годы.



По словам дяди Хабиба Магомеда, посмотреть, где родился и как живет один из самых знаменитых бойцов мира, в Кироваул приезжали представители ведущих СМИ мира, такие, как, например, CNN.



На территории аула, есть самодельная спортивная площадка. Сюда стремится вся молодежь аула, как только у них появляется свободная минутка.



Отметим, Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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