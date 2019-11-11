В центральном матче итальянской Серии А "Ювентус" нанес поражение "Милану" 1:0. Единственный гол записал на свой счет Паоло Дибала, заменивший в начале второго тайма Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Португалец действовал не лучшим образом. Как и в недавнем матче с "Локомотивом" в Лиге чемпионов, тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри решил заменить Роналду. Но на этот раз раньше, на 55 минуте. Расстроенный португалец сразу скрылся в раздевалке. Со сторны могло показаться, что он обижен на тренера.

"Я видел, что Роналду не очень хорошо себя чувствует. У него травма, полученная на тренировке. Он очень старался помочь команде, но я был вынужден его заменить. Вполне логично, что футболист был раздражен своей заменой", - прокомментировал ситуацию Маурицио Сарри

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