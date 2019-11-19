Федерация профессионального бокса Азербайджана продолжает работу по укреплению своей деятельности. Таким образом, на собрание Совета директоров Федерации были подтверждены новые назначения на руководящие должности.

Первым вице-президентом Федерации профессионального бокса был назначен Фархад Аджалов, вице-президентом по иностранным делам - Зия Алиев, главным секретарем же стал - Орхан Мухтаров.

Назначенный первым вице-президентом Федерации - Фархад Аджалов, стал первым в Азербайджане чемпионом мира по боксу в 2000 году. Будучи самым техничным боксером чемпионата мира, Фархад Аджалов позднее был исполнительным директором боксерского клуба "Baku Fight Lab" (ранее известного, как "Rabitə Boks Klubu"). Фархад Аджалов также является заслуженным мастером спорта Азербайджана и заслуженным тренером. Под его руководством, боксеры клуба добились наивысших результатов представляя страну на соревнованиях международного, Европейского и Олимпийского уровня.

Вице-президент по иностранным делам Федерации - Зия Алиев, является менеджером нескольких олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Орхан Мухтаров назначенный главным секретарем Комитета, начал свою деятельность в боксерском клубе - "Baku Fires", позднее же заведовал организацией боксерских соревнований во время Европейских Игр и Исламских Игр Солидарности проведенных в Баку. Он был руководителем проходящего в Баку Олимпийского Фестиваля Молодежи в 5 видах спорта.

Федерация профессионального бокса Азербайджана отвечает за развитие данного вида спорта в стране. Несколько месяцев ранее, назначенный президентом Федерации - А.Хасанов заявил о проведении ряда мер по развитию данного вида спорта. В ближайшее время ожидается сотрудничество Федерации с международными профессиональными организациями бокса, иностранными Федерациями, а также сотрудничество с FIGHTFAX и BOXREC организациями регистрирующими рейтинги и результаты боев.

Организация профессиональных боксерских боев в Азербайджане одна из основных целей организации. Федерация нацелена на продвижение Азербайджанских профессиональных боксеров на мировую арену и формирование среди них звезд с международным признанием.

В обязанности федерации также входит выдача лицензий профессиональным боксерам, менеджерам, промоутерам и промоутерским фирмам, а также врачам. Созданная Комиссия по профессиональному боксу будет следить за тем, чтобы профессиональные тренеры, врачи, катмэны и другие лица проходили специальные экзамены, а также чтобы бои, организованные компаниями-промоутерами, проводились согласно соответствующим правилам.