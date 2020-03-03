Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду срочно улетел домой на португальский остров Мадейра, чтобы навестить мать Долорес Авейру. Об этом сообщает O Jogo, ередает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист вылетел на свой родной остров во вторник, 3 марта, и должен приземлиться в 19:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Долорес пережила инсульт. При этом на следующий день "Ювентус" сыграет против "Милана" в матче Кубка Италии.

Женщина остается в госпитале. Она находится в сознании, ее состояние стабильно. Сообщается, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта.

В 2019 году Авейру призналась, что снова столкнулась с раком груди - мать футболиста уже оперировали в 2007 году. В эфире португальского телевидения женщина призналась, что снова пережила хирургическое вмешательство и прошла курс радиотерапии.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018-го. Его трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. До этого форвард защищал цвета мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинга".