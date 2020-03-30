Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Организаторы Уимблдона в скором времени объявят об отмене турнира.

Экстренное заседание совета директоров Всеанглийского теннисного клуба пройдет на этой неделе в формате телеконференции, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

На нем будет принято решение об отмене турнира впервые с 1945 года.

Отмечается, что Уимблдон не понесет больших финансовых потерь, так как несколько лет назад был застрахован от последствий пандемии.

Напомним, турнир был запланирован на 29 июня - 12 июля. Ранее все теннисные турниры были отменены до 7 июня из-за пандемии коронавируса.