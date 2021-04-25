"Манчестер Юнайтед" намерен вернуть Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед", за который выступал в начале карьеры, передает Day.Az со ссылкой на​ "Чемпионат".

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, английский клуб уже связался с агентом футболиста Жорже Мендешем на предмет потенциального перехода. "Красные дьяволы" следят за ситуацией Криштиану в "Ювентусе". Контракт португальца истекает летом 2023 года.

Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

За "Ювентус" Криштиану играет с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провел 28 матчей в итальянской Серии А, забил 25 голов (5 - с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.