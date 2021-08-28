Криштиану Роналду не сможет играть в "Манчестер Юнайтед" под седьмым номером

Криштиану Роналду, вернувшемуся в "Манчестер Юнайтед", придется подыскивать себе новый номер. Под номером семь у "красных дьяволов" заявлен уругвайский нападающий Эдинсон Кавани, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно регламенту английской премьер-лиги, Эдинсон Кавани не сможет отдать Криштиану Роналду свой номер. Только в случае ухода уругвайца португалец сможет взять его номер, ставший свободным. Но пока Кавани не намерен покидать клуб.

Поэтому Криштиану придется выбирать любой из свободных номеров. В настоящее время никем не заняты номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.