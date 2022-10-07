https://news.day.az/sport/1501393.html "Карабах" улучшил рейтинг Азербайджана
"Карабах" улучшил рейтинг Азербайджана
Очередные матчи еврокубков повлияли на рейтинг УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, азербайджанский клуб "Карабах" обыграл в третьем туре групповой стадии Лиги Европы по футболу греческий "Олимпиакос" (3:0) и завоевал очередные очки.
У Азербайджана в сумме за пять лет 15,625 очков и с этим показателем Азербайджан по-прежнему идет 29-м в рейтинг-листе УЕФА.
Ближайший конкурент - Польша (17,250). Позади - Казахстан (12,625).
Сезон Азербайджан начал с 12,625.
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