"Карабах" улучшил рейтинг Азербайджана

Очередные матчи еврокубков повлияли на рейтинг УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , азербайджанский клуб "Карабах" обыграл в третьем туре групповой стадии Лиги Европы по футболу греческий "Олимпиакос" (3:0) и завоевал очередные очки.

У Азербайджана в сумме за пять лет 15,625 очков и с этим показателем Азербайджан по-прежнему идет 29-м в рейтинг-листе УЕФА.

Ближайший конкурент - Польша (17,250). Позади - Казахстан (12,625).

Сезон Азербайджан начал с 12,625.