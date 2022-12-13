Топ-клубы Европы отклонили предложение ФИФА

Крупнейшие клубы Европы отклонили предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о проведении клубного чемпионата мира летом 2025 года, что стало большим ударом для организации, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ФИФА рассчитывала провести турнир с участием 32 клубов на территории США, но переговоры, которые состоялись во время чемпионата мира в Катаре, не увенчались успехом.

ФИФА уже на протяжении нескольких лет стремится перезапустить клубный чемпионат мира. В прошлом году в Китае планировалось провести турнир с участием 24 команд, но он был в итоге отменен из-за пандемии. Федерация намерена организовывать клубный чемпионат мира раз в четыре года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против идеи ФИФА, так как считает ее угрозой Лиге чемпионов. Клубы, в свою очередь, считают проект недостаточно прибыльным.