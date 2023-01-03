Трансфер Энцо в лондонский клуб может стать одним из самых дорогих

Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес переходит в "Челси", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "синие" заплатят за аргентинца 127 млн евро.

"Челси" выплатит запрошенную португальским клубом сумму отступных (120 млн евро), а еще 7 млн заплатит для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.

Клуб из Лондона оплатит трансфер 21-летнего игрока тремя траншами примерно по 40 млн евро. До завершения сделки остались последние детали.

Если трансфер состоится, то он войдет в десятку самых дорогих переходов в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории (с учетом потенциального перехода Фернандеса в "Челси"):

1. Неймар - 222 млн евро, из "Барселоны" в ПСЖ в сезоне-2017/18;

2. Килиан Мбаппе - 180 млн евро, из "Монако" в ПСЖ в сезоне-2018/19;

3. Усман Дембеле - 140 млн евро, из "Дортмунда" в "Барселону" в сезоне-2017/18;

4. Филиппе Коутиньо - 135 млн евро, из Ливерпуля в "Барселону" в сезоне-2017/18;

5. Жоау Феликс - 127,2 млн евро, из "Бенфики" в "Атлетико" в сезоне-2019/20;

6. Энцо Фернандес - 127 млн ​​евро, из "Бенфики" в "Челси" в сезоне-2022/23;

7. Антуан Гризманн - 120 млн евро, из "Атлетико" в "Барселону" в сезоне-2019/20;

8. Джек Грилиш - 117,5 млн евро, из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" в сезоне-2021/22;

9. Криштиану Роналду - 117 млн ​​евро, из "Реала" в "Ювентус" в сезоне-2018/19;

10. Эден Азар - 115 млн евро, из "Челси" в "Реал" в сезоне 2019/20.