Трансфер Энцо в лондонский клуб может стать одним из самых дорогих
Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес переходит в "Челси", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, "синие" заплатят за аргентинца 127 млн евро.
"Челси" выплатит запрошенную португальским клубом сумму отступных (120 млн евро), а еще 7 млн заплатит для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.
Клуб из Лондона оплатит трансфер 21-летнего игрока тремя траншами примерно по 40 млн евро. До завершения сделки остались последние детали.
Если трансфер состоится, то он войдет в десятку самых дорогих переходов в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории (с учетом потенциального перехода Фернандеса в "Челси"):
1. Неймар - 222 млн евро, из "Барселоны" в ПСЖ в сезоне-2017/18;
2. Килиан Мбаппе - 180 млн евро, из "Монако" в ПСЖ в сезоне-2018/19;
3. Усман Дембеле - 140 млн евро, из "Дортмунда" в "Барселону" в сезоне-2017/18;
4. Филиппе Коутиньо - 135 млн евро, из Ливерпуля в "Барселону" в сезоне-2017/18;
5. Жоау Феликс - 127,2 млн евро, из "Бенфики" в "Атлетико" в сезоне-2019/20;
6. Энцо Фернандес - 127 млн евро, из "Бенфики" в "Челси" в сезоне-2022/23;
7. Антуан Гризманн - 120 млн евро, из "Атлетико" в "Барселону" в сезоне-2019/20;
8. Джек Грилиш - 117,5 млн евро, из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" в сезоне-2021/22;
9. Криштиану Роналду - 117 млн евро, из "Реала" в "Ювентус" в сезоне-2018/19;
10. Эден Азар - 115 млн евро, из "Челси" в "Реал" в сезоне 2019/20.
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