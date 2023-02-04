Макгрегор проведет первый бой с 2021 года

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор проведет первый с 2021 года бой против американца Майкла Чендлера, сообщил промоушена Дана Уайт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, спортсмены станут тренерами в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31 а в конце сезона сойдутся в октагоне. Точную дату объявят позднее.

Макгрегору 34 года. В своем последнем бою в июле 2021 года он травмировался и проиграл в первом раунде американцу Дастину Порье.

Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно проиграл Порье. Чендлер три раза становился чемпионом Bellator в легком весе (до 70 кг).

The Ultimate Fighter - спортивное реалити-шоу, в котором участвуют две команды бойцов MMA, тренерами которых становятся известные представители этого вида спорта. Победитель проекта получает контракт с UFC.