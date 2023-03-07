В Азербайджане автобус с футболистами попал в ДТП

Сегодня автобус, перевозивший игроков футбольной команды "Мингячевир", попал в ДТП.

Как сообщили Day.Az в ПФЛ, в результате ДТП среди футболистов и руководства клуба есть пострадавшие, погибших нет.

ДТП произошло, когда автобус направлялся в Шамахы на выездную игру с клубом "Шамахы-2" в рамках 20-го тура I дивизиона.

В связи с ДТП запланированный на сегодня матч "Шамахы-2" - "Мингячевир" перенесен. О дате проведения игры будет сообщено дополнительно.