https://news.day.az/sport/1544332.html В Азербайджане автобус с футболистами попал в ДТП
В Азербайджане автобус с футболистами попал в ДТП
Сегодня автобус, перевозивший игроков футбольной команды "Мингячевир", попал в ДТП.
Как сообщили Day.Az в ПФЛ, в результате ДТП среди футболистов и руководства клуба есть пострадавшие, погибших нет.
ДТП произошло, когда автобус направлялся в Шамахы на выездную игру с клубом "Шамахы-2" в рамках 20-го тура I дивизиона.
В связи с ДТП запланированный на сегодня матч "Шамахы-2" - "Мингячевир" перенесен. О дате проведения игры будет сообщено дополнительно.
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