Два супер-тренера могут возглавить клуб Роналду

Саудовский клуб "Аль-Наср" рассматривает французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера. Об этом в Twitter сообщает корреспондент CBS Джеймс Бенге, передает Day.Az.

По информации журналиста, в переговорах клуба с Зиданом участвует португальский нападающий Криштиану Роналду. Он пытается уговорить тренера решиться на переезд в Саудовскую Аравию. Отмечается, что возглавить команду может также 60-летний португальский специалист Жозе Моуринью.