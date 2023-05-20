Азербайджанского футболиста ждут в турецком клубе
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Форвард дублирующей команды азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Мурад Мамедов получил официальное приглашение из Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, местный "Аланьяспор" отправил приглашение 17-летнему Мамедову, которого ждет в своей Академии этим летом.
 