https://news.day.az/sport/1566258.html Наши дзюдоисты на Кубке Европы завоевали четыре медали - ФОТО
Наши дзюдоисты на Кубке Европы завоевали четыре медали - ФОТО
В столице Боснии и Герцеговины Сараево проходит турнир Кубка Европы по дзюдо.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. За медали боролись 6 наших дзюдоистов. Руслан Пашаев (66 кг ) выиграл золотую, Кямран Сулейманов - бронзовую медали.
В финальной встрече турнира в весовой категории 73 кг встретились два наших дзюдоиста - Ибрагим Алиев и Тельман Велиев. И.Алиев завоевал золотую медаль. Другой наш дзюдоист довольствовался бронзовой медалью.
Турнир Кубка Европы завершится сегодня.
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