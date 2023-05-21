Наши дзюдоисты на Кубке Европы завоевали четыре медали

В столице Боснии и Герцеговины Сараево проходит турнир Кубка Европы по дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. За медали боролись 6 наших дзюдоистов. Руслан Пашаев (66 кг ) выиграл золотую, Кямран Сулейманов - бронзовую медали.

В финальной встрече турнира в весовой категории 73 кг встретились два наших дзюдоиста - Ибрагим Алиев и Тельман Велиев. И.Алиев завоевал золотую медаль. Другой наш дзюдоист довольствовался бронзовой медалью.

Турнир Кубка Европы завершится сегодня.