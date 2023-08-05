Чингиз Аллазов о предстоящем бое с Маратом Григоряном

Один из сильнейших кикбоксеров мира Чингиз Аллазов, представляющий Азербайджан и Беларусь, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с бойцом из Италии Маратом Григоряном на турнире ONE Fight Night 13, передает Day.Az со ссылкой azerisport.com.

"Мне нравится этот бой. Я давно ждал этого. В последний раз мы встречались с Григоряном 10 лет назад. Первый бой был вне турнира, а во втором я проиграл. У меня подготовлена разная тактика на этой бой - работать на скорость, постоянно быть в движении вперед и назад. У нас есть план, вы все увидите.

Я стал одним из самых популярных бойцов в мире. Живу в Таиланде, и многие местные жители приезжают ко мне, чтобы отдать дань уважения. У меня много фанатов - что хорошо, но мой менталитет не изменился. Что касается ближайшего будущего, то у меня действительно нет плана, что делать дальше. На данный момент мне нужно лишь на 100 процентов сосредоточиться на бою с Маратом", - заявил Аллазов. (BJPenn.com)

Бой состоится 5 августа в Таиланде и станет главным событием вечера.

