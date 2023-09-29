Месси и Роналду могут снова встретиться на одном поле

ФК "Интер Майами" может провести товарищеский матч с "Аль-Насром", передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.

Одна из международных маркетинговых компаний намерена организовать товарищеский матч между клубами, за которые выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Предполагается, что игра состоится в Китае.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала этого года. Он провел за саудовский клуб 27 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач. На счету Месси, который летом перешел в "Интер Майами", 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за команду.