https://news.day.az/sport/1602236.html Месси и Роналду могут снова встретиться на одном поле
Месси и Роналду могут снова встретиться на одном поле
ФК "Интер Майами" может провести товарищеский матч с "Аль-Насром", передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс.
Одна из международных маркетинговых компаний намерена организовать товарищеский матч между клубами, за которые выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Предполагается, что игра состоится в Китае.
Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала этого года. Он провел за саудовский клуб 27 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 7 голевых передач. На счету Месси, который летом перешел в "Интер Майами", 11 голов и 5 результативных передач в 12 матчах за команду.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре