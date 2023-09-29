Уход Месси пошел на пользу «ПСЖ»

Экс-футболист сборной Франции Франк Лебеф высказался о том, что изменилось в "Пари Сен-Жермен" после ухода Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти. Как сообщает Day.Az, слова Лебефа передает Casinos En Ligne.

"Мне нравятся изменения в "ПСЖ". Верратти, Месси и Неймар ушли, но они нашли хороший баланс. Угарте - отличное приобретение. Я люблю его, потому что он лидер и боец - и это именно то, что нужно "ПСЖ" на протяжении 10 лет. Мне также нравится то, что Луис Энрике сделал с передней линией, когда они контрпрессингуют, когда теряют мяч", - сказал Лебеф.