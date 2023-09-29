ФК «Барселона» может исчезнуть

После предъявления "Барселоне" официальных обвинений в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Негрейры каталонцам грозит исчезновение с футбольной карты мира. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

"В случае признания вины преступники получат от трех до шести лет тюрьмы. Сама "Барселона" может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведет к банкротству 124-летнего клуба", - говорится в материале.

В начале 2023 года стало известно о ситуации с Негрейрой. Прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции и выплатах судье. Он за 17 лет получил от каталонского клуба порядка €7,3 млн.

Если обвинения подтвердятся, то "Барселону" может ждать суровое наказание. Так клуб могут отправить в Сегунду и отстранить от еврокубков. В клубе отрицают все обвинения по этому делу.