https://news.day.az/sport/1707658.html Тайсон проиграл - ВИДЕО Бой легендарного боксера Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола в Арлингтоне (США) завершился. Как сообщает İdman.biz, боксеры сражались в 8 раундах по 2 минуты каждый. 27-летний блогер победил 58-летнего ветерана по очкам - 78:74.
Тайсон проиграл - ВИДЕО
Бой легендарного боксера Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола в Арлингтоне (США) завершился.
Как сообщает İdman.biz, боксеры сражались в 8 раундах по 2 минуты каждый.
27-летний блогер победил 58-летнего ветерана по очкам - 78:74.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре