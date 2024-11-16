Тайсон проиграл

Бой легендарного боксера Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола в Арлингтоне (США) завершился.

Как сообщает İdman.biz, боксеры сражались в 8 раундах по 2 минуты каждый.

27-летний блогер победил 58-летнего ветерана по очкам - 78:74.