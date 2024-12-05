"Азеррейл" и "Муров Аз Терминал" откроют второй тур

Федерация волейбола Азербайджана обнародовала расписание второго тура чемпионата страны среди женских команд.

Как передает İdman.biz, матчи пройдут 6-7 декабря. Шестого декабря встретятся "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал" и "Абшерон" - UNEC.
А на следующий день сыграют "Гянджа" и Национальная Академия авиации.

Высшая лига
II тур
6 декабря
15:00 Азеррейл - Муров Аз Терминал
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00 Абшерон - UNEC
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

7 декабря
15:00 Гянджа - Национальная Академия авиации
Спортивный комплекс Гянджи