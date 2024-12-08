Объявлен глобальный спортивный рейтинг стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рейтинг вошли 138 стран, и в нем учитывались результаты соревнований, прошедших в текущем году. Азербайджан занимает 52-е место в общем списке.

В общей сложности спортсмены Азербайджана набрали 205 очков. Это на одну позицию ниже, чем в предыдущем рейтинге, что связано с успехами Болгарии. Очки были заработаны в девяти видах спорта, включая дзюдо (65 очков), бокс (32), вольную борьбу (28), греко-римскую борьбу (25), тхэквондо (24), баскетбол 3х3 (18), художественную гимнастику (8), легкую атлетику (4) и стрельбу (2).

В мужском рейтинге сборная Азербайджана занимает 44-е место, а в женском - 69-е. В Европе Азербайджан находится на 28-й позиции.

Лидером глобального рейтинга являются США с 6823 баллами.