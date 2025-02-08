Кто близок к полуфиналу?

Неделя ознаменовалась началом четвертьфинальной стадии Кубка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в рамках первых игр состоялось четыре матча.

Эти матчи запомнились разными результатами. Судьбу двух матчей решал один гол. В одной игре порадовались хозяева, в другой - гости.

Интересно, что обещают зафиксированные результаты? Если обратиться к истории, то можно увидеть, что в первых играх четвертьфиналов прошлых сезонов результаты были схожими.

"Нефтчи" в полуфинале

Наибольшее преимущество имеет "Нефтчи", обыгравший в Товузе "Кяпаз" со счетом 2:0. Это пятый раз за 33-летнюю историю Кубка, когда первый матч четвертьфинала завершился подобным образом. Во всех четырех предыдущих противостояниях для прохождения дальше было достаточно выездной победы. "Хазри" также выиграл ответный матч у "Виляша" (1994/95), а "Интер" у "Генджлербирлийи" (2006/07), выйдя в полуфинал с двумя победами - 1:0 и 3:2 соответственно. Хотя команда, проигравшая дома в двух других матчах, была близка к реваншу на выезде, победы с минимальным счетом оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд. В сезоне 2006/07 "Баку" выиграл со счетом 1:0 в выездном матче у "Хазар-Лянкарана", а спустя 12 лет "Нефтчи" выиграл со счетом 1:0 в гостевой встрече у "Сумгайыта".

"Карабах" не допустит чуда

"Карабах" тоже как "Нефтчи" одержал выездную победу. Но агдамская команда удовлетворилась не двумя, а одним безответным голом. Этот результат можно считать достаточным для выхода в полуфинал. Если обратиться к истории, то такое происходило 11 раз. В девяти случах выездной победы в первой игре оказывалось достаточно для выхода в финал. Произошло всего два чуда. В сезоне 2013/14, проиграв "Баку" дома, "Раван" на выезде победил с тем же счетом и одержал общую победу в серии пенальти. В сезоне 2020/21 "Сумгайыт" обыграл "Сабаил" по правилу выездного гола - 0:1, 2:1. Но теперь бакинцам самим предстоит творить чудеса. Если судить по турнирной таблице команд в чемпионате, то вряд ли "Карабах" допустит сотворить чудо.

"Араз-Нахчыван" или "Зиря"?

Такой же счет был зафиксирован в поединке между командами "Араз-Нахчыван" и "Зиря". Но в этом матче победу одержали хозяева. Нахчыванская команда отправится на выезд с минимальным преимуществом. Это уже 16-й подобный случай в четвертьфинале. В предыдущие годы побеждавшим в первой игре обычно удавалось сохранить преимущество. В 10 из 15 дуэлей победа в первой встрече впоследствии обеспечивала выход в полуфинал. Реванш был всего пять раз. Хотя "Зиря" впервые отправится на выезд для того, чтобы отыграться, она уже трижды оказывалась в такой же ситуации, как "Араз-Нахчыван", и лишь однажды сохранила преимущество.

Преимущество над "Сумгайытом"

"Сабах" и "Сумгайыт" стали 17-й парой, сыгравшей нулевую ничью в первом матче четвертьфинала. Предыдущие 16 подобных ситуаций показывают преимущество тех, кто играл ответный матч дома. Именно они в 12 противостояниях вышли в полуфинал. Двое из них добились этого в серии пенальти. Только четыре команды, сыгравшие нулевую ничью, дома, смогли в итоге выйти в полуфинал. Интересно, что и "Сабах", и "Сумгайыт" впервые оказались в нынешней ситуации.