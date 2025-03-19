Нападающий "Реала" объяснил почему он избегает Зидана

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил, почему старается избегать встреч с бывшим тренером мадридцев Зинеддином Зиданом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Le Parisien, Мбаппе заявил: "В последнее время я стараюсь не пересекаться с Зиданом слишком часто, потому что не хочу разжигать слухи [о его возможном назначении тренером сборной Франции]".

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам может покинуть пост главного тренера сборной Франции, а его место может занять Зидан.

Зинеддин Зидан, который с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год возглавлял мадридский "Реал", достиг значительных успехов: стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка страны и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.