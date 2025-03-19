https://news.day.az/sport/1738571.html Стало известно, когда определятся финалисты Кубка Азербайджана Опубликовано расписание ответных матчей полуфинальной стадии Кубка Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны место и время проведения встреч. Обе игры состоятся в один день - финалисты определятся 23 апреля. Кубок Азербайджана Полуфинал, ответные матчи 23 апреля 17:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Кубок Азербайджана
17:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Стало известно, когда определятся финалисты Кубка Азербайджана
Опубликовано расписание ответных матчей полуфинальной стадии Кубка Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны место и время проведения встреч.
Обе игры состоятся в один день - финалисты определятся 23 апреля.
Кубок Азербайджана
Полуфинал, ответные матчи
23 апреля
17:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
"Банк Республика Арена"
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