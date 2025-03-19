Стало известно, когда определятся финалисты Кубка Азербайджана

Опубликовано расписание ответных матчей полуфинальной стадии Кубка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стали известны место и время проведения встреч.

Обе игры состоятся в один день - финалисты определятся 23 апреля.

Кубок Азербайджана
Полуфинал, ответные матчи

23 апреля

17:00. "Карабах" - "Араз-Нахчыван"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

20:00. "Сабах" - "Нефтчи"
"Банк Республика Арена"