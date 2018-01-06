Арда Туран ведет переговоры с «Чикаго Файр»

6 января 2018 17:47

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 30-летний хавбек ведет переговоры с клубом "Чикаго Файр", выступающим в МЛС.

Агент футболиста также предлагал услуги своего клиента клубам из Англии, Турции и Италии. В числе возможных вариантом назывались "Милан", "Эвертон" и "Бешикташ".

В нынешнем сезоне турок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах в составе "Барселоны".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az