Арда Туран ведет переговоры с «Чикаго Файр»

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 30-летний хавбек ведет переговоры с клубом "Чикаго Файр", выступающим в МЛС.

Агент футболиста также предлагал услуги своего клиента клубам из Англии, Турции и Италии. В числе возможных вариантом назывались "Милан", "Эвертон" и "Бешикташ".

В нынешнем сезоне турок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах в составе "Барселоны".