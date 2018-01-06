Арда Туран ведет переговоры с «Чикаго Файр»
6 января 2018 17:47 246
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 30-летний хавбек ведет переговоры с клубом "Чикаго Файр", выступающим в МЛС.
Агент футболиста также предлагал услуги своего клиента клубам из Англии, Турции и Италии. В числе возможных вариантом назывались "Милан", "Эвертон" и "Бешикташ".
В нынешнем сезоне турок ни разу не появлялся на поле в официальных матчах в составе "Барселоны".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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