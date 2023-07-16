В порты Турции прибыло рекордное число круизных судов

В начале 2023 года Турция установила рекорд по количеству круизных судов и туристов, прибывших в её порты, как сообщил Абдулкадир Уралоглу, министр транспорта и инфраструктуры, передает Day.Az.

Он отметил, что мировой туризм в последние годы проходит через трудный период, но несмотря на это, Турция остается одним из самых популярных туристических направлений в мире.

Министр подчеркнул, что постоянно растет количество круизных лайнеров, прибывающих в порты Турции. В первые полгода текущего года был установлен рекорд по числу круизных судов и туристов, прибывших в страну на этих судах, по сравнению с прошлым годом.

Он также уточнил, что в июле текущего года число круизных судов увеличилось на 14,8 процента по сравнению с прошлым годом, общее количество составило 140 судов.

В июне число туристов, прибывших на круизных лайнерах, возросло на 58,2 процента, достигнув отметки в 183 тысячи 407 человек. С января по июнь в порты Турции прибыло 420 круизных судов, что на 32,5 процента больше, чем в прошлом году. Общее количество туристов за этот период увеличилось на 88,8 процента, достигнув 482 тысячи 925 человек.