Турист пробрался в Букингемский дворец и попытался угнать машину

Турист пробрался на территорию Букингемского дворца и попытался угнать автомобиль. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25-летний Авад Мустафа приехал в Великобританию 7 сентября. В ночь на 16 сентября турист перелез через ограду Букингемского дворца и попытался угнать один из королевских автомобилей. Выбраться назад у злоумышленника не получилось, так как он получил травмы при спуске с ограды. Сотрудники охраны обнаружили злоумышленника в конюшне, где он пытался спрятаться.

При обыске у туриста нашли два паспорта - Эквадора и Испании, а также мобильный телефон и зарядное устройство. Полицейские также обнаружили взломанный автомобиль, но из него ничего не пропало. На допросе задержанный отрицал попытку угнать королевскую машину. Свою вину Авад Мустафа отрицал, но его взяли под стражу и отказали в освобождении под залог. Слушание по его делу состоится 16 октября.