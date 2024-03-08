К концу этого года турпоток в Анталью превысит 16,5 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с таким прогнозом выступил глава Совета представителей Средиземноморского региона Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Рыза Перчин.

Представитель TÜRSAB отметил, что существует высокий спрос на предварительное бронирование отдыха в "туристической столице" Турции.

"Радует увеличение интереса к Анталье среди жителей европейских стран, в том числе Польши и Великобритании. Мы верим, что 2024 год станет рекордным в туристической сфере нашей страны", - сказал он.

По его словам, Польша начала обходить Украину в списке стран, которые предпочитают отдыхать в Анталье. "Спрос на отдых в Анталье также высок среди граждан Германии. В связи с политическими процессами особого потока туристов из РФ не ожидаем, но все же надеемся на майские показатели", - добавил Перчин.

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