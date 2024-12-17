Пассажирский самолет дважды вернулся в аэропорт из-за тревожных признаков на борту

Самолет авиакомпании Qantas был вынужден дважды вернуться в аэропорт вылета из-за тревожных признаков на борту.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Daily Mail.

Пассажирский Boeing 737-800 следовал рейсом из новозеландского Крайстчерча в Мельбурн, Австралия, утром 16 декабря. Над Тасмановым морем пилотам пришлось развернуться из-за проблем с радиосвязью.

Лайнер благополучно приземлился в Крайстчерче через два часа после отправления. Инженеры осмотрели борт, но не нашли дефектов. Тогда самолет вылетел, но вскоре снова вернулся в аэропорт из-за необычного запаха в салоне.

Воздушное судно отправили на повторную проверку. Отмечается, что пассажиров пересадили на другие рейсы.