Пассажиры застряли на борту самолета с бездыханным мужчиной

Пассажиры самолета застряли на взлетно-посадочной полосе аэропорта с бездыханным мужчиной на борту.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание News.com.au.

По данным источника, самолет авиакомпании Emirates выполнял рейс из Дубая в Сидней, Австралия. После приземления в аэропорту назначения бортпроводники обнаружили в кресле бездыханного 66-летнего мужчину и подали сигнал о чрезвычайной ситуации, из-за чего пассажиры не могли сойти с трапа.

Бригада скорой помощи выехала к лайнеру около 06:20 утра. Несмотря на усилия спасателей, реанимировать пассажира не удалось. Уточняется, что мужчина не выжил по естественным причинам.