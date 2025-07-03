https://news.day.az/tourism/1765119.html Пассажиры застряли на борту самолета с бездыханным мужчиной Пассажиры самолета застряли на взлетно-посадочной полосе аэропорта с бездыханным мужчиной на борту. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание News.com.au. По данным источника, самолет авиакомпании Emirates выполнял рейс из Дубая в Сидней, Австралия.
Пассажиры застряли на борту самолета с бездыханным мужчиной
Пассажиры самолета застряли на взлетно-посадочной полосе аэропорта с бездыханным мужчиной на борту.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание News.com.au.
По данным источника, самолет авиакомпании Emirates выполнял рейс из Дубая в Сидней, Австралия. После приземления в аэропорту назначения бортпроводники обнаружили в кресле бездыханного 66-летнего мужчину и подали сигнал о чрезвычайной ситуации, из-за чего пассажиры не могли сойти с трапа.
Бригада скорой помощи выехала к лайнеру около 06:20 утра. Несмотря на усилия спасателей, реанимировать пассажира не удалось. Уточняется, что мужчина не выжил по естественным причинам.
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