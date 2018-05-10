Ученые выяснили, почему не падает Пизанская башня

Группа исследователей из Великобритании и Италии заявила, что нашла ответ на вопрос, почему не падает Пизанская башня, несмотря на то, что угол ее наклона составляет 3-4 градуса, а в регионе неоднократно происходили сильные землетрясения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной устойчивости постройки является мягкий грунт, считают ученые. "Ирония в том, что той же самой почве, из-за которой башня наклонилась и оказалась на грани падения, можно поставить в заслугу то, что она помогла ей устоять при сейсмическом воздействии", - утверждает один из исследователей, профессор Университета Бристоля Джордж Милонакис, слова которого приводятся на сайте учебного заведения.

По словам специалистов, сочетание жесткости конструкции башни и мягкости почвы приводит к тому, что при землетрясении не возникает резонанса. В результате у постройки оказался чуть ли не лучший в мире показатель так называемого динамического взаимодействия сооружения с грунтом, с помощью которого специалисты оценивают устойчивость здания при сейсмической активности.

Пизанская башня была построена в качестве колокольни для кафедрального собора Санта-Мария Ассунта. Она входит в архитектурный ансамбль Площади чудес вместе с самим собором, баптистерием и кладбищем Кампо-Санто. Ее высота составляет 55,86 метров (учитывая наклон). Построена она из белого мрамора и имеет 294 ступени. Нижний этаж украшен аркатурой, а другие представляют собой круглые галереи с классическими колоннами.