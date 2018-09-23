Почему нацисты и фашисты презирали друг друга

Советский Союз окрестил всех ультраправых, приходивших к власти в Европе в 1920-30-е годы, фашистами, по аналогии с Италией, где их приход к власти произошёл впервые - в 1922 году. Фашистами в СССР назвали и германских национал-социалистов. Это определение стало расхожим, например, в таком устойчивом в годы Великой Отечественной войны словосочетании, как "немецко-фашистские войска", да и просто "немецкие фашисты".

Это объяснялось тем, что слово "фашизм" в советской пропаганде ещё в 1920-е годы стало синонимом самого большого политического зла. Коммунисты не акцентировали внимание на доктринальных и практических различиях разных национальных вариантов европейских ультраправых. Между тем сами нацисты никогда не считали себя чем-то идейно близким к фашистам, как и наоборот. Немцы в советском плену очень удивлялись и оскорблялись тем, что их тут называли фашистами: "Это макаронники - фашисты! Мы - национал-социалисты". Ревнивое отношение к точным обозначениям своей идейной приверженности было вызвано долгой неприязнью между Гитлером и Муссолини до Второй мировой войны. Был период, когда нацистская Германия даже считалась в фашистской Италии врагом №1. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Муссолини о Гитлере

Манеры Гитлера и его партайгеноссен вызывали презрение у Муссолини ещё в то время, когда они шли к власти. Дуче считал немецкий нацизм варварской пародией на фашизм. Особенно был недоволен дуче тем, что нацисты скопировали его "римское" партийное приветствие. Сохранилось немало свидетельств уничижительных высказываний Муссолини о Гитлере и о нацизме, сделанных в первой половине 1930-х гг. Особенно высокого накала ненависть дуче к фюреру достигла в 1934 году, когда нацисты и фашисты спорили за влияние в Австрии (и временно восторжествовал вождь Италии). Муссолини тогда мобилизовал итальянскую армию, готовясь двинуть её для защиты независимости Австрии от покушений со стороны Германии. Гитлер - это "чрезвычайно опасный идиот", "ужасная, сексуально извращённая, дегенеративная тварь" - такими эпитетами в это время Муссолини награждал фюрера в беседах с врио канцлера Австрии Эрнстом Штарембергом. Тут даже советской пропаганде времён Великой Отечественной войны было далеко до таких перлов. Первая встреча с Гитлером немного успокоила Муссолини. Он решил, что нечего бояться такого человека. "Это просто болтливый монах", - сказал он одному из своих приближённых после первой встречи с фюрером Германии 17 июня 1934 года. Во время этих переговоров Гитлер частенько, вместо обсуждения конкретных вопросов, начинал пространно цитировать свою книгу "Майн кампф". Один раз, в перерыве, дуче, встав у окна, прошептал: "Да он просто сумасшедший!", имея в виду фюрера.

Муссолини о нацизме

Когда нацисты предприняли "Ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года, расправившись с оппозицией внутри своей партии, Муссолини сказал французскому журналисту Мишелю Кампана: "Мне должно было быть приятно, что Гитлер совершает свою революцию по нашим образцам. Но они - германцы. Поэтому они кончат тем, что погубят нашу идею. Они по-прежнему такие же варвары, как во времена Тацита и Реформации". Хорошо известно, как Муссолини ёрничал над нацистской "расовой теорией": "Если бы она была верной, тогда высшей расой были бы лапландцы, так как они живут севернее всех". Политическую систему, созданную Гитлером в Германии, Муссолини называл "варварской и дикарской", "способной только на убийство, грабёж и шантаж". Отношение Муссолини к Гитлеру, естественно, передавалось всей фашистской партии и через неё в массовое сознание итальянцев с их многовековой неприязнью к немцам, особенно сильной в результате Первой мировой войны.

Роль ведомого

Возможно, в апреле 1945 года Муссолини сильно сожалел, что когда-то предал забвению эти свои убийственно точные характеристики нацизма и его вождя. Но, вероятно, дуче тем охотнее пошёл в своё время на политическое сближение с фюрером, что чувствовал своё моральное и интеллектуальное превосходство над ним и надеялся, что именно он, Муссолини, станет ведущим в этом тандеме. Однако с течением времени он почему-то всё больше и больше поддавался влиянию личности Гитлера. Очевидно, решающую роль тут играло военное превосходство Германии над Италией. Именно Германия была безраздельно ведущей державой "оси", а Италия занимала в ней положение лишь немногим выше Румынии и Венгрии. Уже с 1940 года немецкие войска неоднократно выручали итальянцев, после того как дуче неосмотрительно ввязался во Вторую мировую войну. А в 1943 году Гитлер спас и самого Муссолини, когда того свергли и арестовали по приказу итальянского короля. Впрочем, то, возможно, оказалось медвежьей услугой. Если бы Муссолини остался под стражей у итальянского правительства, перешедшего на сторону западных союзников, то после войны Муссолини бы судили и вряд ли приговорили бы к большему, чем к пожизненному заключению, каковое могло быть потом и смягчено. Поддерживая же Гитлера до конца, олицетворяя в глазах итальянцев ненавистный оккупационный режим, дуче закончил известно как.

"Макаронники"

В Германии же отношение к итальянскому фашизму, напротив, долгое время было уважительным. Гитлер сознательно копировал многие формы и атрибуты фашистского движения и всегда восхищался личностью дуче. Ещё в 1926 году, едва выйдя из тюрьмы, фюрер нарождающегося нацизма написал в Рим с просьбой прислать ему фотографию Муссолини с личным автографом дуче. МИД Италии предоставил своему посольству в Берлине сообщить назойливому адресату в той форме, в какой оно сочтёт необходимым, что дуче не считает подобающим удовлетворять такую просьбу. Но и у немцев было своё чувство превосходства над итальянцами, особенно усиленное расовой теорией. Во время своего первого визита в Италию Гитлер долго разглагольствовал перед Муссолини на тему сильного смешения итальянцев с "низшими расами". В 1938 году Муссолини под прямым нажимом Гитлера принял "расовые законы", хотя ещё шесть лет назад называл антисемитизм "чисто германским злом". Впрочем, эти законы были изданы, как считается, для проформы и почти никогда не выполнялись, а евреи в фашистской Италии преследованиям не подвергались. Презрение немцев к итальянцам быстро возрастало в ходе Второй мировой войны, по мере того, как германские войска одерживали победы, а итальянцы терпели поражения. Немцам приходилось их выручать то в Северной Африке, то в Греции. Когда в 1943 году немцы и итальянцы ждали англо-американского десанта в Сицилии, то немецкие солдаты шутили: "Когда мы в 1950 году будем завоёвывать Америку, макаронники всё так же будут сидеть здесь". Итальянцы не сидели: когда западные союзники высадились на побережье их страны, армия дуче просто разбежалась.

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